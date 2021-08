Bakayoko torna al Milan, ingaggio di lusso per il centrocampista

Bakayoko e il grande ritorno in rossonero: il centrocampista è pronto per firmare un contratto da 2,5 milioni.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, prende in considerazione il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Tuttavia l’arrivo sembrerebbe non essere imminente, poiché vi sono ancora alcuni dettagli da definire, ma il centrocampista è ormai vicinissimo al ritorno in rossonero. Il summit di ieri, in maniera particolare, ha permesso di sciogliere il nodo e rendere più semplice il lavoro di Paolo Maldini e Ricky Massara. Il giocatore è pronto a firmare un contratto di 2,5 milioni.

I Blues, come nel 2019 hanno provato a riproporre lo stesso giochino e chiedere oltre 20 mln per l’ingaggio. Target considerato, per ovvie ragioni, troppo elevato. Alla soglia dei 28 anni del giocatore l’intento era quello di giostrare sul riscatto della prossima estate. Tuttavia sembrerebbe che la situazione possa essere risolta in giornata.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Venezia, Spalletti: “Inizio lento, Insigne merita la fascia da capitano”

Importante iniziativa dei tifosi del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi