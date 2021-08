Napoli: slitta il ritorno di Dries Mertens, c’è una nuova data

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, parla di Dries Mertens. Il belga sta lavorando a parte per smaltire l’operazione alla spalla effettuata a luglio ed è sulla via del recupero. Stando a quanto si legge però, bisognerà attendere ancora un po’ prima rivederlo in campo. L’attaccante del Napoli dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti all’inizio di ottobre.