Calciomercato: Non solo Amrabat, occhi puntati anche su Pjanic

Napoli su Amrabat ma non si esclude la pista Pjanic, pronto l’affondo per un innesto necessario.

La Gazzetta dello Sport, sull’edizione quotidiana, fa il punto sul mercato del Napoli. Dunque, secondo il giornale, non è da escludere la pista Miralem Pjanic per la mediana: “Mercato di consolidamento per De Laurentiis: nessuna cessione (esclusi gli svincolati Hysaj e Maksimovic) e il solo innesto del brasiliano Juan Jesus, che aveva lasciato la Roma a fine contratto. Visto il lungo infortunio di Demme, si cerca un centrocampista centrale: occhi su Amrabat della Fiorentina e Pjanic del Barcellona”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Venezia, Spalletti: “Inizio lento, Insigne merita la fascia da capitano”

Importante iniziativa dei tifosi del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi