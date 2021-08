Esigenze di mercato: Ounas a un passo dal Marsiglia, ma Spalletti fa muro

Esigenze di mercato: rebus Ounas vicino al Marsiglia, ma Spalletti non vuole privarsene.

Il futuro di Adam Ounas è un rebus per il calciomercato del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport l’Olympique Marsiglia farebbe sul serio, arrivando ad offrire 13 milioni di euro per l’algerino. Il Napoli è ben disposto a cederlo, pur di fare cassa, ma Luciano Spalletti non sembra essere totalmente d’accordo, poiché il tecnico non vuole privarsi dell’esterno. Le esigenze del club sono chiare, denotando un lieve pericolo sulla permanenza di Adam che potrebbe tornare di corsa in Francia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Venezia, Spalletti: “Inizio lento, Insigne merita la fascia da capitano”

Importante iniziativa dei tifosi del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi