Marchetti: “Rinnovo Insigne? Solo i diretti interessati possono rispondere”

Marchetti non si sbilancia sul futuro di Insigne: “Se Insigne rinnoverà? Solo i diretti interessati possono rispondere”.

TMWRadio ha intervistato Marchetti che ha parlato del futuro di Insigne, ma senza sbilanciarsi troppo: “Insigne rinnoverà? Solo i diretti interessati possono rispondere, ognuno con la propria versione. Non c’è stato ancora alcun confronto diretto, il che rende la situazione molto difficile. Insigne però in campo ha risposto nel miglior modo possibile. Amrabat? Spalletti è molto contento di Lobotka, la pista non è calda”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Venezia, Spalletti: “Inizio lento, Insigne merita la fascia da capitano”

Importante iniziativa dei tifosi del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi