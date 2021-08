Cassano: “Mi piacciono Lazio e Roma, ma il Napoli ha qualcosa in più”

Antonio Cassano sulla lotta scudetto: “Mi piacciono Lazio e Roma, ma il Napoli ha qualcosa di più”.

Antonio Cassano, in diretta sul canale Twitch Bobo Tv, ha esposto la sua opinione in merito alla lotta scudetto, stilando la lista delle sue preferite: “Mi piace molto la Lazio, può essere la mina vagante di questo campionato. Insieme alla Roma di Mourinho – ha detto Cassano – possono lottare per lo Scudetto. Anche se il Napoli, forse, ha ancora qualcosa in più di entrambe”.

