Napoli, rinnovo Di Lorenzo: incontro tra le parti prossima settimana

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto sul rinnovo del difensore azzurro ai microfoni di “Canale 21”.

L’agente di Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di “Canale 21”, soffermandosi sulla situazione legata al Capitano azzurro ed al suo rinnovo di contratto con il Napoli.

“Stiamo parlando con grande tranquillità, De Laurentiis si è reso disponibile, dunque nei giorni a venire o nella prossima settimana affronteremo il discorso.”

Mario Giuffredi ha parlato poi della situazione relativa a Mario Rui e Matteo Politano:

“Il nostro piacere è quello di far rimanere tutti i nostri giocatori a Napoli, che è la mia vita. Figurati se voglio portare via i miei giocatori. Tuttavia anche con loro vado allo scontro per la squadra della mia vita per fare i loro interessi.”

