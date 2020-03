Vieri: “La Uefa è fuori di testa. Il Napoli? E’ uno squadrone”

Vieri: la Uefa è fuori di testa. Vogliono ancora giocare martedì e mercoledì. Devono bloccare tutto, fare un briefing ogni 15 giorni per monitorare la situazione e decidere il da farsi. Ci sono troppi soldi in ballo

Christian Vieri, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia La Rete”, per parlare delle decisioni diramate dalla UEFA, del Napoli, di Gattuso e di altro.

Queste le sue parole:

SULLA UEFA

“La Uefa è fuori di testa. Vogliono ancora giocare martedì e mercoledì. Devono bloccare tutto, fare un briefing ogni 15 giorni per monitorare la situazione e decidere il da farsi. Ci sono troppi soldi in ballo. Bisogna essere intelligenti e capire il momento. La Uefa si deve adeguare, perché è ridicolo che a Parigi non c’è nessuno e poi lo stadio di Liverpool era pieno. Siamo arrivati al punto che Rugani, Gabbiadini, calciatori del Leicester sono stati contagiati. L’NBA ha chiuso subito dopo il primo contagio. La Uefa non lo fa perché ci sono troppi soldi in mezzo’‘.

VIERI SU GATTUSO

Gattuso? Il Napoli si sta riprendendo alla grande, non è facile cambiare la squadra in 10 giorni. A me piace come gioca il Napoli. Alla prima di Champions ho detto che era uno squadrone che poteva vincere la competizione, poi ci sono stati un po’ di problemi ma ora si sta riprendendo. Gattuso è una persona seria, che dice quello pensa e la squadra lo sta seguendo. Se il Napoli giocherà a Barcellona, può succedere di tutto. Sicuramente il Barcellona senza alcuni giocatori andrà in difficoltà, ma sappiamo anche che se Messi è in giornata fa 2 o 3 goal. Il Napoli comunque ha grandissima qualità, può andare lì e fare dei goal. Il Napoli ha tutte le carte per arrivare ai quarti’‘.

SU MILIK E SULLA ATTUALE SITUAZIONE DI EMERGENZA IN ITALIA

Un nome per l’attacco? Milik non resta? Allora se vuoi un grande attaccante devi pagare tanti soldi, dipende dall’intenzione della società. Se vogliamo passare questo momento dobbiamo stare tutti a casa. Il governo ci ha detto di restare a casa e noi dobbiamo farlo. Punto.” Conclude Vieri.

