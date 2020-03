Stop a Champions ed Europa League, salta l’Europeo. Campionati fino all’estate.

Anticipate le decisioni che verrano comunicate martedì

Notizie importanti che riguardano il proseguimento delle manifestazioni Europee di calcio per club e nazionali. Secondo quanto riportato dal collega di sky sport Alessandro Alciato, si va verso lo stop di Champions ed Europa League ed allo spostamento di Euro 2020 al prossimo anno. In questo modo si darebbe il tempo necessario anche alle varie federazioni di poter completare i campionati, che potrebbero giocarsi fino ad estate inoltrata. Ogni decisione da parte della UEFA verrà comunicata al termine della riunione prevista il 17 marzo, giorno prima della sfida tra Napoli e Barcellona in programma al Camp Nou.

Di seguito riportiamo il tweet del collega:

+++In campo stasera l’Europa League, poi da domani stop alle competizioni europee (Champions League e Europa League). Euro2020 rinviato. Stagione allungata fino all’estate, per finire i vari campionati nazionali e le coppe europee. Si va verso questo scenario — Alessandro Alciato (@AAlciato) March 12, 2020

