Il Napoli resta vigile su Belotti. Longo vuole la conferma

Tanti club sul capitano del Torino

Come riportato dall’edizione online di Tuttosport, Andrea Belotti è al centro del mercato del Torino. Longo, attuale allenatore dei granata, ha chiesto alla società di poterlo trattenere anche per la prossima stagione ma al momento sembra un ipotesi difficile. Il capitano del Torino ha diversi estimatori in Italia e all’estero, ed è destinato ad essere un nome caldo del mercato estivo. Il Napoli è da tempo sulle sue tracce, con Gattuso che ha chiesto espressamente a De Laurentis il suo acquisto. Secondo l’allenatore azzuro, sarebbe il giusto rinforzo per il reparto offensivo. In Italia sia la Roma che l’Inter lo seguono, mentre all’estero l’Atletico Madrid e l’Everton di Ancelotti sono interessate al suo acquisto. Gli azzurri potrebbero mettere sul piatto uno scambio con Petagna più soldi a favore del club di Cairo, con il quale le trattative non sono mai semplici. Il Torino potrebbe anche cercare uno sconto sul riscatto di Verdi, per il quale dovrebbero versare 25 milioni in favore degli azzurri a fine stagione. Scenario aperto con il Napoli che monitora la situazione e si gioca le sue carte.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino:”Bisognava sospendere prima, porte chiuse un brutto spettacolo”

Ufficiale – Calcio, si fermano anche Albania e Stati Uniti d’America

Conenna: ”I calciatori del Napoli stanno facendo il possibile per aiutare il Cotugno”

Clamoroso – Gasperini contrario allo stop: “Io non avrei fermato il calcio”

VIDEO – Insigne sui social: “M’arraccumman: stateve a casa!”

Napoli sta rispondendo molto bene al virus. La UEFA valuta rinvio Europei

Coronavirus, secondo caso in Serie A: l’ex Napoli Manolo Gabbiadini

Calciomercato Napoli, il Psg vende Neymar: Tuchel vuole Dybala e Koulibaly

Ora è ufficiale: Campionato primavera sospeso

Ugolini:”Adesso il calcio passa in secondo piano, la funzione sociale non conta”

Barça-Napoli, i biglietti saranno rimborsati. Campionato da fermare

Calcio e coronavirus, disatro totale

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite