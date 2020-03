Alvino:”Bisognava sospendere prima, porte chiuse un brutto spettacolo”

Il duro sfogo

Carlo Alvino in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto con toni molto accesi su come sia stato gestito il calcio nelle ultime settimane. Ecco quanto dichiarato:

“Io non mi faccio piovere in testa, ma scherziamo? Ancor prima della positività di Rugani, settimane prima, bisognava decidere per la sospensione, non mi sono mai iscritto al partito di chi definisce il calcio l’ammortizzatore sociale. Sono stato drastico fin dal primo momento, il calcio muove tante persone, anche le porte chiuse, durante le partite a porte chiuse assistiamo a spettacoli indecorosi con calciatori ammassati, diamo segnali pessimi. Stop alle competizioni europee ora, non c’è altra strada, si sta scherzando con il fuoco“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale – Calcio, si fermano anche Albania e Stati Uniti d’America

Conenna: ”I calciatori del Napoli stanno facendo il possibile per aiutare il Cotugno”

Clamoroso – Gasperini contrario allo stop: “Io non avrei fermato il calcio”

VIDEO – Insigne sui social: “M’arraccumman: stateve a casa!”

Napoli sta rispondendo molto bene al virus. La UEFA valuta rinvio Europei

Coronavirus, secondo caso in Serie A: l’ex Napoli Manolo Gabbiadini

Calciomercato Napoli, il Psg vende Neymar: Tuchel vuole Dybala e Koulibaly

Ora è ufficiale: Campionato primavera sospeso

Ugolini:”Adesso il calcio passa in secondo piano, la funzione sociale non conta”

Barça-Napoli, i biglietti saranno rimborsati. Campionato da fermare

Calcio e coronavirus, disatro totale

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite