Spadafora:”Per sky e lega questione di soldi, il calcio non sa decidere”

Il ministro dello sport attacca il mondo del calcio italiano

Vincenzo Spadafora, ministro ministro per le politiche giovanili e lo sport in un’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport attaccando i vertici del calcio italia che a suo dire non sa prendere decisioni. Ecco le sue dichiarazioni: “Quella notte avevamo già considerato la possibilità di sospendere tutto, ma abbiamo preso la decisione di continuare a monitorare la situazione con l’aiuto del comitato tecnico-scientifico ora per ora”. Quando abbiamo capito che quella sarebbe stata la strada più giusta abbiamo sperato che la Lega avesse un sussulto di dignità verso tutto il Paese, i tifosi, i calciatori. Ci siamo assunti le nostre responsabilità. Registrando la grande incapacità del calcio a decidere. E vorrei dire che ora mi è tutto più chiaro. Le norme non c’entrano niente. Che il Dpcm serviva per mettere a riparo Lega e Sky dal rischio dei risarcimenti. Una delle due ci avrebbe rimesso. Solo una questione di soldi. E non parliamo dei messaggi che ho ricevuto dai presidenti che prima mi insultavano per far giocare le partite, e poi hanno detto di chiudere tutto”.

