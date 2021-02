De Maggio: “Sbagliato mandare via Gattuso sia ora sia a fine stagione”

Valter De Maggio interviene a Radio Gol, trasmissione in diretta su Kiss Kiss Napoli, ed affronta l’argomento Napoli, in particolare la questione Gattuso.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, dice la sua sulla situazione attuale del Napoli, soffermandosi soprattutto su Gattuso. Il futuro del tecnico partenopeo sembra essere sempre più incerto; secondo De Maggio però sarebbe sbagliato mandarlo via, sia in questo momento sia dopo la fine della stagione di campionato.

“C’è una canzone perfetta per il Napoli: Confusa e felice, anche se i partenopei non sono felici a causa di ciò che sta succedendo. Gattuso è anche sfortunato: i difensori Koulibaly e Manolas sono assenti; in attacco Mertens non c’é ed Osimhen non è del tutto in forma. Io vorrei elogiare Gattuso, che dopo la sconfitta di ieri si è detto responsabile della sconfitta. Maksimovic non ha giocata bene, ma vorrei parlare di tutta la squadra. Quando Zapata ha fatto il gol nessuno lo ha fermato ed ha potuto segnare senza problemi. I responsabili sono quelli che hanno voluto l’esonero di Ancelotti, adesso mandare via Rino è pura follia.”

