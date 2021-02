Napoli, l’allenamento della squadra dopo la gara con l’Atalanta

Il giorno dopo la sfida contro l’Atalanta, il Napoli si ritrova a Castel Volturno e riprende l’allenamento in vista della partita di sabato.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia il Napoli deve prepararsi al meglio per tentare di strappare tre punti alla Juventus in campionato. La sfida si terrà sabato alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. La SSC Napoli ha fatto il punto della situazione sull’allenamento della squadra di questa mattina.

“Coloro che sono andati in campo contro l’Atalanta dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo un lavoro di forza in palestra, sono stati impegnati sul campo 1 in una fase di riscaldamento in campo ed esercitazione di tiri.”

