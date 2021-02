Napoli, De Laurentiis ha contattato Spalletti che però ha posto dei paletti

Il sito Calciomercato.it annuncia che il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto a Luciano Spalletti di sedere sulla panchina del club.

Una clamorosa indiscrezione è stata riportata dal sito Calciomertcato.it. Quest’ultimo riporta che Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Luciano Spalletti affinché l’ex tecnico nerazzurro sostituisse Gennaro Gattuso. Oltre a ciò è riportata anche la risposta di Luciano Spalletti, che avrebbe posto delle condizioni.

“Il presidente azzurro mantiene vivi i contatti con Luciano Spalletti e Rafa Benitez. Spalletti non ha nascosto i contatti, ha ringraziato, ma ha posto dei paletti precisi. Il tecnico toscano non vuol approdare al Napoli per sei mesi, con la sola possibilità di lavorare il prossimo anno se riesce a raggiungere il traguardo Champions League. Vuole la certezza di poter lavorare per rimettere in piedi un gruppo che (come Bergamo ha mostrato) ha perso alcuni dei suoi riferimenti. Inoltre, Spalletti non vuol perdere quanto ancora residua dal contratto che lo lega all’Inter per i prossimi mesi e questo induce l’allenatore di Certaldo a rafforzare il suo ‘no’ al Napoli in assenza di un progetto di medio-lungo periodo.”

