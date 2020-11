L’Inter torna alla carica per Milik: contatti con l’entourage, per prenderlo a zero in estate

L’Inter torna alla carica per Milik, prova a prenderlo per l’estate

Ultime calcio mercato Napoli – L’Inter torna alla carica per Arek Milik. Stando a quanto riportato da FCInterNews, infatti, il club nerazzurro avrebbe avuto dei contatti con l’entourage del polacco per provare a prenderlo in estate, quando scadrà il suo vincolo contrattuale con il Napoli.

Si tratta di un affare a basso costo che stuzzica la fantasia di molti, ma la volontà di Aurelio De Laurentiis di cederlo a gennaio resta forte. L’intenzione del club azzurro è quella di incassare 10-15 milioni di euro, con questa soluzione che piace poco alla compagine di Milano e con il calciatore che non può pensare di restar fermo per tutto il campionato considerando che all’orizzonte questa estate c’è l’Europeo.

Arek Milik Napoli

