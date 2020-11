Il Coronavirus in Italia già da settembre 2019: la scoperta dell’istituto tumori di Milano

Il Coronavirus circolava in Italia già da settembre 2019

Ultimissime notizie – Il Coronavirus circolava in Italia già da settembre del 2019. La scoperta grazie ad uno studio dell’Istituto dei tumori di Milano e dell’università di Siena, che ha analizzato i campioni di 959 persone, tutte asintomatiche all’epoca, che avevano partecipato agli screening per il tumore ai polmoni tra settembre 2019 e marzo 2020. L’11,6% di queste persone aveva gli anticorpi propri del coronavirus, di cui il 14% già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020 e la maggiore concentrazione è stata registrata (53,2%) in Lombardia. La presenza degli anticorpi certifica il fatto che il virus fosse già in circolo in quel periodo, ben cinque mesi prima della scoperta del primo caso di positività accertata al Coronavirus.

