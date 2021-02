Di Marzio: “Per il Napoli il quarto posto equivale allo Scudetto”

Ai microfoni di Maracanà, trasmissione di Tuttomercatoweb Radio, Gianni Di Marzio dà un parere sulla situazione del Napoli.

Di Marzio afferma che il Napoli non riuscirebbe a vincere lo Scudetto, in più l’attuale posizione in classifica sarebbe già un grande traguardo per la squadra.

“Per il Napoli arrivare al quarto posto è come vincere lo Scudetto. È come un’impresa vedendo come sta giocando. È una squadra sopravvalutata sia nella totalità sia dal punto di vista individuale. C’erano assenze importanti, ma in Champions non sarà facile. Se perderà in casa contro la Juventus sarebbe un bel problema per la squadra e l’allenatore. Credo che De Laurentiis capisca il periodo del Napoli e terrà Gattuso fino alla fine della stagione. Tutti hanno delle responsabilità.”

