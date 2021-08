Calciomercato, Contini verso Crotone. Per Ospina non ci sono offerte

Contini pronto a dire si al Crotone

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, che ha dato importanti aggiornamenti sul mercato in uscita del club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Contini martedì andrà quasi certamente a Crotone. Firmerà lasciando il ritiro del Napoli. Forse non ha avuto le garanzie per restare come secondo perché non ci sono offerte ufficiali per Ospina”.

