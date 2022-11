Tacchinardi: “Napoli? Non penso che avranno un crollo”

L’ex Juve, Alessio Tacchinardi, torna a parlare del Napoli

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juve, ha parlato ai microfoni del portale TuttoJuve.com. Nel suo intervento ha detto la sua anche le ambizioni Scudetto di Napoli e Juventus.

Queste le sue parole:

“[…]Scudetto? Ad oggi, l’unica squadra che può romper le scatole al Napoli è proprio la Juve. Gli azzurri, quest’anno, hanno un qualcosa di clamoroso, c’è chi parla di possibile crollo ma non ne sono così convinto. Non è il club che ha fornito più giocatori per il Qatar, le punte di diamante come Osimhen e Kvaratskhelia si riposeranno e quando rientreranno andranno tremila volte più forti. La Juve, però, è concreta e decisa: ha di nuovo il Dna vincente”.

