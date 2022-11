Termina definitivamente il capitolo Manchester United per Cristiano Ronaldo

Ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United con effetto immediato. Lo annuncia il club inglese sui suoi canali ufficiali.

Questo è quanto si legge:

“Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo on il club, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo nel corso delle sue due avventure ad Old Trafford, con 145 gol in 346 presenze, e augura il meglio a lui e alla sua famiglia per il futuro. Al Manchester United rimangono tutti concentrati nel continuare il percorso con Erik ten Hag, lavorando per riuscire a guadagnare successi sul campo”.

Fonte foto: Twitter @ManUtd

