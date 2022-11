Bigon su Kvaratskhelia: “Lo voleva il Bologna ma costava troppo”

L’ex ds del Napoli ha provato a portare Khvicha Kvaratskhelia al Bologna

Riccardo Bigon, ex ds del Napoli ora al Bologna, ha raccontato un retroscena di mercato riguardante Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di Radio Crc.

Queste le sue parole:

“Kvaratskhelia? Dal punto di vista dello scouting era un calciatore conosciuto, lo avevamo seguito anche noi al Bologna, ma era molto difficile arrivarci dal punto di vista economico. Cristiano Giuntoli è molto bravo, poi in una realtà come quella napoletana si ha più facilità nel buttarsi in qualche avventura. Hanno avuto il coraggio di fare questa scelta che sta pagando. Il Mondiale? Lo vince il Brasile”.

Fonte foto: Instagram @kvara7

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cessione Napoli, Venerato: “Ecco la verità sull’idea di De Laurentiis”

Di Gennaro: “Messi ha calciato il rigore come faceva Maradona”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici