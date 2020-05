Colorado – Cifra a cinque zeri per le cure da COVID-19

In Colorado, negli USA, recapitata fattura ospedaliera di oltre 750mila euro.

A riportate la news è l’edizione online de Il Corriere dello Sport che parla di un insegnate curato per tre settimane in terapia intensiva:

“Il sistema sanitario degli Stati Uniti ha giocato un brutto scherzo a Robert Dennis, insegnante del Colorado, che, dopo due settimane trascorse in terapia intensiva a causa del Coronavirus, è guarito. Tornato a casa, Dennis si è visto recapitare dall’ospedale un conto da 840mila dollari, equivalenti a 752mila euro. “A vederla ci è mancata l’aria di nuovo – ha raccontato la moglie Suzanne all’emittente Denver7 – i farmaci che ha assunto in ospedale costano un quarto di milione”. La coppia però ha un’assicurazione sanitaria che dovrebbe coprire le spese, che sono ulteriormente cresciute a causa della riabilitazione dell’uomo, durata tre settimane. Anche la legge del Colorado dovrebbe garantire Robert e Suzanne, anch’essa contagiata dal Coronavirus, ma in forma lieve.”

