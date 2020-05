Ronaldo scarta Ronaldo – Per il brasiliano CR7 non è nella sua top five

Secondo il Ronaldo di Inter e Barcellona, CR7 non è da inserire nei primi 5 al mondo:

“Il più grande per Ronaldo il Fenomeno? Messi, naturalmente. “Leo è il mio numero 1” ha dichiarato ad AS la leggenda brasiliana che ha anche poi continuato nella sue personale classifica dei calciatori che più ama guardare giocare: “Un altro talento come Messi lo vedremo tra 20-30 anni. Mi piacciono anche Salah, Hazard, Neymar. E poi Mbappé”.

Nella lista quindi, non c’è spazio per il suo “omonimo” Cristiano Ronaldo. Dimenticanza? Forse sì, forse no. Ma intanto si sofferma anche su Mbappé, che per molti è quello che più gli somiglia: “È velocissimo, sa segnare, ha movimenti fantastici, calcia con due piedi e tira delle legnate incredibili…. Abbiamo tanto in comune, vero, ma non mi piacciono i paragoni. Soprattutto siamo giocatori di generazioni diverse…”

