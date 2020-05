Covid-19, il primario del San Raffaele:”Basta con il terrore, il virus non esite più”

Il primario di terapia intensiva del San Raffaele contro il terrore del Covid-19

Nel corso di Mezz’ora in più’, programma di Rai 3, è intervenuto Alberto Zangrillo primario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Ecco quanto dichiarato:

“Il virus clinicamente non esiste più. Oggi è il 31 maggio e circa un mese fa sentivamo epidemiologi temere per la fine del mese e inizio giugno una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus dal punto di vista clinico non esiste più. Questo lo dice l’università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal virologo direttore dell’Istituto di virologia, il professore Clementi, lo dice il professor Silvestri della Emory University di Atlanta. Non si può continuare a portare l’attenzione in modo ridicolo come sta facendo la Grecia sulla base di un terreno di ridicolaggine, che è quello che abbiamo impostato a livello di comitato scientifico nazionale e non solo, dando la parola non ai clinici e non ai virologi veri. Il virus dal punto di vista clinico non esiste più. Ci metto la firma. Terrorizzare il Paese è qualcosa di cui qualcuno si deve prendere la responsabilità.”

