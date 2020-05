Marotta, al vaglio l’ipotesi di lasciare l’Inter. Addio vicino?

Giuseppe Marotta starebbe valutando l’addio all’Inter

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Giuseppe Marotta starebbe valutando l’ipotesi di lasciare la societa nerazzurra. Il dirigente ex Juventus sarebbe stato messo sotto pressione da Antonio Conte e e dalla società, in merito alla data della semifinale di Coppa Italia. Ecco uno stralcio di quanto riportato sul quotidiano: “Marotta ha contestato i tempi stretti della ripresa con la Coppa Italia. Prima l’ha fatto con il presidente Dal Pino che però si è rifiutato di tornare dal governo. Toni accesi. Si è andati a votazione. Voleva spostare la finale al 2 agosto. Era sicuro di vincere. Niente da fare. Nemmeno l’appoggio del Milan è servito. E così, come raccontano i ben informati, si è sfogato in una lunga telefonata notturna con il presidente Gravina. La coppa Italia è un trofeo a cui l’Inter tiene. Conte non vuole finire la sua prima stagione da avversario della Juve senza aver conquistato nessun titolo”.

