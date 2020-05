Sporteconomy: “Prossima sessione di mercato? Molti club costretti a vendere”

Marcel Vulpis, direttore dell’agenzia Sporteconomy, ha argomentato una previsione per quanto riguarda la prossima finestra di mercato

Marcel Vulpis, direttore dell’agenzia Sporteconomy, ha argomentato una previsione per quanto riguarda la prossima finestra di mercato. Sarà una sessione di calciomercato diversa da tutte le altre e ci saranno moltissime società che se non venderanno non potranno effettuare acquisti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo il direttore Vulpis aumenteranno gli scambi e i prestiti: “Azzerati i ricavi da botteghino, rimodulati i contratti di sponsorizzazione, l’unica ancora di salvezza è il budget dei diritti tv. Le emittenti non stanno onorando gli impegni contrattuali, mancano all’appello 233 milioni e senza un accordo tra le parti la stragrande maggioranza dei club non avrà a disposizione le risorse economiche per muoversi sul mercato in ‘entrata’. Il ridimensionamento è uno degli scenari possibili: molti club, prima di muoversi, saranno obbligati a vendere, così come aumenteranno prestiti e scambi”.

