Iezzo su Meret: “Una follia metterlo da parte, non capisco Gattuso”

Iezzo su Meret, Gattuso e l’ipotesi di vedere Cavani all’Inter

Notizie calcio Napoli – Gennaro Iezzo, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

Da portiere, con una lunga storia a Napoli: che idea si è fatto della querelle tra Meret e Ospina?

“Dico sempre la stessa cosa. E’ una follia mettere Meret da parte ora. Ha ventitre anni, tecnicamente e caratterialmente è tra i migliori d’Europa. E’ giovane, ha 3-4 anni per maturare e per diventare grande. Non capisco la decisione di Gattuso”.

Che ha scelto Ospina.

“Forse gli serviva più esperienza, della costruzione del gioco. Però il portiere deve fare la parata importante e Meret lo ha dimostrato anche in Champions, non capisco perché non giochi. E non capisco pure la società, che non prende posizione, veramente mi dispiace. Lui e Donnarumma, come giovani, sono tra i primi cinque in Europa”.

“Cavani all’Inter? Mi dispiacerebbe (rid, ndr). Al netto della stima che ho per un amico come lui, lo vedo solo con la maglia del Napoli. Sarebbe un grande acquisto per il calcio italiano, ritornerebbe a fare le cose fatte a Napoli. E’ uno dei più forti al mondo”.

Come detto, dovrebbe tornare. Ma all’Inter.

“Chi lo prenderà, e si parla dell’Inter, farebbe un grande affare. Lui e Lukaku sarebbero una coppia stratosferica: Romelu è un riferimento centrale, Edi gli girerebbe intorno. Sarebbero stratosferici”.

Al livello di quelli della Juventus?

“Penso di sì: darebbero del filo da torcere agli attaccanti della Juventus. Edi, se ha un punto di riferimento vicino, è devastante: non è la punta d’area, si sposta sempre, cerca di trovare spazio. Lukaku è tra i migliori al mondo, con lui farebbero cose pazzesche”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Mauro Icardi è un giocatore del PSG. Il comunicato

Calciomercato Napoli, niente rinnovo per Fabian: il Barcellona è alla finestra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Il virus è un trucco”, in 200 manifestano in centro Roma