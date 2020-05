Calciomercato Napoli, niente rinnovo per Fabian: il Barcellona è alla finestra

Se l’affare Pjanic non dovesse andare in porto il Barcellona punterà su Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta stamani “Mundo Deportivo”, infatti, è certo che il centrocampista non rinnoverà il suo contratto con il Napoli (che scade nel 2023), ed ora l’ex Betis è conteso dai blaugrana ma anche dal Real Madrid che lo segue da tempo.

Secondo il giornale spagnolo se la proposta di rinnovo avanzata dal club partenopeo non sarà accettata, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis fisserà in 60 milioni di euro la cifra per cedere il giocatore, una cifra che però, sottolinea “Mundo Deportivo” il Barcellona non ha intenzione di pagare. (ANSA).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gasperini: “Ho avuto il Coronavirus, ho pensato alla morte. Giochiamo per Bergamo”

Coronavirus, oltre 6 milioni di contagiati nel mondo: peggiora la situazione in America Latina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Il virus è un trucco”, in 200 manifestano in centro Roma