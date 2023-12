Rinnovo Osimhen, incontro tra l’agente e De Laurentiis: le ultime

L’agente di Victor Osimhen ed il Presidente Aurelio De Laurentiis si sono incontrati nuovamente per discutere del rinnovo dell’attaccante.

Emergono delle novità circa il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Ci sarebbe stato infatti un altro incontro tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e Roberta Calenda, agente dell’attaccante.

Di seguito le parole di Sky Sport in merito:

“Un confronto positivo verso il rinnovo. È quanto emerso dell’incontro svolto mercoledì pomeriggio tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, Maurizio Micheli e l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, per parlare del rinnovo dell’attaccante nigeriano. Un primo vero faccia a faccia dopo l’estate per proseguire il dialogo sul prolungamento del contratto, in scadenza a giugno 2025. È stato un meeting costruttivo tra le parti in cui sono state affrontate nuovamente le condizioni per rinnovare fino al 2026. È previsto un importante aumento di ingaggio e una clausola attorno ai 130/140 milioni di euro. Il Napoli vuole andare incontro alle richieste di Osimhen e del suo agente che, di contro, vogliono tendere la mano al club. Le parti si riaggiorneranno a breve, forse già nella giornata di giovedì: se tutto verrà definito, l’accordo verrebbe formalizzato in tempi rapidi.”

