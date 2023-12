Napoli-Braga, Osimhen ancora protagonista: le pagelle

Il giorno dopo Napoli-Braga la prestazione dell’azzurro Victor Osimhen è stata elogiata dai maggiori quotidiani.

Il Napoli guadagna gli ottavi di finale di Champions League grazie alla vittoria contro il Braga sancita dalla rete di Victor Osimhen. Il giorno dopo la sfida i maggiori quotidiani hanno elogiato la prestazione dell’attaccante nigeriano.

Corriere dello Sport – 6,5: “Il re leone d’Africa conquista l’Europa: c’è anche la sua firma sugli ottavi. Un graffio, per come la mette dentro divorando spazio e avversari con tanto di carambola. Primo gol in Champions della stagione (l’ultimo il 18 aprile); il secondo lo svirgola.”

Tuttosport – 7: “Nemmeno il tempo di trovare un posto nella bacheca di casa al Pallone d’Oro africano ritirato qualche ora prima, che fa capire a tutti perché per De Laurentiis il suo valore aumenti di partita in partita. Sull’assist di Natan si avventa come può, segnando la rete del 2-0. Nell’anno solare 2023 ha preso parte a 31 reti del Napoli (28 gol, tre assist).”

Tuttomercatoweb – 6,5: “Non è scattante come al solito, ma questo non gli impedisce di timbrare il cartellino. La voglia di festeggiare la conquista del Pallone d’Oro africano è più forte delle scorie che la notte di Marrakech ha portato con sé.”

Gazzetta dello Sport – 6,5: “Il tocco vincente è quasi casuale, ma vale lo stesso. Anzi, è più luccicante dopo il Pallone d’Oro africano. Cerca il gol come ai bei tempi, ma gli manca la brillantezza.”

