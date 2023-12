Napoli, Lombardo: “Osimhen in Marocco con il permesso del club, in tarda serata sarà già in città”

Napoli, Lombardo chiarisce la situazione Osimhen

A margine della conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia della sfida tra Napoli e Braga, il responsabile della comunicazione del club azzurro Nicola Lombardo ha chiarito la vicenda legata a Victor Osimhen. L’attaccante azzurro è volato in Marocco per la premiazione del Pallone d’oro africano, che tra l’altro lo vede come favorito per la vittoria finale. Ecco quanto dichiarato da Lombardo:

“Osimhen non c’era oggi perché in gara per il Pallone d’oro africano, un premio molto importante, è nella lista ristretta con Salah ed altri di questo livello e di comune accordo con la società è partito dopo un lavoro individuale svolto in mattinata.Non è l’ultimo allenamento quello di oggi, ma la rifinitura ci sarà domani e Osimhen sarà presente regolarmente. Speriamo con una grandissima carica in quanto vincitore. Il Napoli in ogni caso per la stanchezza gli ha messo a disposizione un fisioterapista”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juan Jesus in conferenza: “Domani daremo tutto, vogliamo vincere al Maradona”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alessandro Gassmann con la moglie Sabrina e il figlio Leo: sorrisi, abbracci e balli in piazza