Covid-19, Napoli: tensione per tre azzurri, i tempi d’incubazione non sono ancora scaduti

Il numero sempre crescente di positività tra i nazionali italiani sta facendo passare attimi di tensione anche in casa Napoli

Sono attimi di tensione per il Napoli. Dopo il rientro dalle nazionali sono ben 8 i calciatori italiani positivi al Covid-19 e questo sta causando non poca preoccupazione per i prossimi test. Il club azzurro è in apprensione per Insigne, Meret e Di Lorenzo. Repubblica nella sua edizione odierna spiega che i tempi di incubazione del virus non sono ancora scaduti, ragion per cui saranno necessari ulteriori controlli prima della partita di domenica contro la Sampdoria.

