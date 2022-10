Roma-Napoli: per i giallorossi zero tiri in porta

La Roma non ha effettuato alcun tiro in porta per tutto il match contro il Napoli; ne parla il Corriere dello Sport.

Ieri sera è andato in scena il match di campionato tra Roma e Napoli. Quest’ultimo si è concluso con la vittoria dei partenopei che hanno confermato ancora una volta il primato in classifica. Il Correre dello Sport ha riportato un dato relativo in particolare alla squadra di casa. La Roma di José Mourinho non ha effettuato nessun tiro in porta in ben 98 minuto. Ciò non accadeva dal 2015, dunque da ben sette anni.

“Spalletti dà un segnale importante al campionato, il Milan resta a tre punti, ma il Napoli è venuto a capo di una partita complicata grazie a un graffio di Osimhen a dieci minuti dalla fine, dopo che il nigeriano non si era quasi mai visto. La Roma ce l’ha messa tutta, ma non è riuscita a fare un tiro in porta in tutti i 98 minuti. Era dal 13 dicembre 2015 che non accadeva.”

Fonte foto: Facebook, AS Roma

