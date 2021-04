Napoli: l’agente di Insigne a casa Milan, solo una visita di cortesia?

Vincenzo Pisacane si è recato a casa Milan per un motivo ancora non chiaro

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna parla della visita di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, a casa Milan. Il rinnovo del capitano azzurro è ancora in sospeso e il suo contratto scade nel 2022, detto ciò la volontà del giocatore pare essere quella di continuare con il Napoli, la trattativa per il suo rinnovo entrerà nel vivo nei prossimi mesi.

Questo è quanto si legge:

“Una visita di cortesia, di sicuro non a sorpresa, perché non ci si presenta nella sede di un club senza averla concordata. Una presenza che non è passata inosservata e che, comunque, ha creato qualche sospetto. Che nasce dall’attuale posizione del suo assistito. La presenza del suo procuratore nella sede del Milan, qualcosa potrebbe voler dire“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus-Napoli 2-1, la sfida Champions va ai bianconeri

Sgarbi: “Da ragazzo seguivo la Juve per, Sivori. Pirlo ha faccia caravaggesca napoletana, perfetto per Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La tentazione di Biden, boicottare i Giochi di Pechino