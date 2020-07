Uno tira l’altro. Dopo aver prenotato Victor, il Napoli vuole anche Gabriel. Secondo il Corriere dello Sport, il club del presidente De Laurentiis offre 50 milioni di euro più(valutato 30) al Lille per l’attaccante nigeriano e il difensore brasiliano. Dunque un doppio affare in vista per il Napoli con il Lille da circa 80 milioni di euro complessivi, tra la parte cash e il cartellino di Ounas. Gabriel si candida per completare il reparto dei francesi, soprattutto qualora Koulibaly andasse via.

