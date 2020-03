Sconcerti attacca Higuain:”Quarantena violata, va denunciato” [VIDEO]

Le parole in merito alla “fuga” dell’Argentino

Nel corso di un’intervista a Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, è intervenuto Mario Sconcerti. Tra gli argmenti trattati, si è parlato anche della vicenda Higuain. L’attaccante della Juventus è partito per l’Argentina per assistere la madre malata con un volo privato, ottenendo anche l’ok dal club bianconero. Ecco cosa ha dichiarato in merito all’accaduto: “Higuain ha fatto une cosa fuorilegge. Non giudico dal punto di vista morale, probabilmente nelle sue condizioni lo avrei fatto anche io. Ma ci sono due problemi: lui rompe la quarantena e viola la legge, quindi va denunciato. Il fatto di aver avuto il tampone negativo non vuol dire nulla. Sento dire che la Juve ha dato il permesso. Quale? Quello di aver violato una legge italiana? Se lo ha fatto, la Juve è complice e quindi va denunciata anche la Juve, nel caso avesse fatto questo. C’è stato un atto legittimo ma che va contro il destino di tutti. Tutti siamo rinchiusi in casa e vorremmo uscire. Non ci sono giustificazioni. C’è la violazione di una legge e la Juve farebbe bene a dissociarsene”.

Video

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moggi:”Altro che potere, ringraziate chi ha fatto vincere un mondiale”

Serie A, si va verso il blocco degli stipendi

De Nicola:”Per battere il virus bisogna restare a casa”

Amburgo – L’esperto tedesco: “Il calcio non ripartirà questa stagione”

Tragedia per Emmanuel Badu: la sorella uccisa in Ghana

Tommasi: “Si chiudono le scuole, si può chiudere un campionato o più di uno”

Il Dott. Ascierto rivela: “Da napoletano juventino: orgoglioso dell’affetto ricevuto dai Club Napoli”

Christian Maggio: “Lo scudetto 2017/18 lo meritavamo noi”

Preziosi pres. Genoa: “Ipotesi playoff o playout un’idiozia totale!”

Calciomercato Napoli, Meret vuole andare via: il Milan fa sul serio

Botti, Direttore del Pascale, risponde al virologo milanese: “Reazione dettata da deliri di onnipotenza”

CONTENUTI EXTRA

De Luca, rischio è che conteremo morti

Isolati due conventi, 59 suore positive

NBA, Pau Gasol pronto a lasciare?

Amanda Lear: “A 80 anni faccio due ore di sesso al giorno, chi dice che sono un uomo è un idiota”