Amburgo – L’esperto tedesco: “Il calcio non ripartirà questa stagione”

Amburgo – Niente calcio fino ad aprile, neppure a porte chiuse, ci vorrà del tempo

Amburgo – Niente calcio fino al 2020-2021 a causa dell’emergenza Coronavirus. La previsione arriva dal virologo tedesco dell’Istituto Bernhard-Nocht di Amburgo, Jonas Schmidt-Chanasit: “Non è realistico pensare che questa stagione finirà“, ha dichiarato alla Televisione Nordica di Germania (NRD). “Non credo che ad aprile si possa parlare di tornare a giocare. Neanche a porte chiuse, perché potenzialmente le persone potrebbero riunirsi nelle loro case per guardare le partite”, le sue allarmanti dichiarazioni circa la ripresa delle attività sportive.

