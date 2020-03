VIDEO – Insigne scalpita, per tornare in campo: palleggia sul balcone!

Insigne scalpita per tornare in campo e nell’attesa si sfoga palleggiando sul balcone di casa sua.

Insigne scalpita per tornare in campo, si sfoga palleggiando sul balcone!

Ultimissime calcio Napoli – Insigne scalpita per tornare in campo, non restite a stare senza calcio, senza il Napoli e senza la Serie A. Ieri sera, si sarebbe dovuta giocare la sfida di ritorno di Barcellona-Napoli.

E questa mattina, alcuni tifosii, hanno beccato il capitano n del Napoli a palleggiare sul balcone di casa sua. Cresce la fame e la voglia di tornare in campo anche negli azzurri, ieri Dries Mertens l’ha raccontato a Salvatore Esposito su Instagram, oggi Lorenzo Insigne si sfoga così…

IL VIDEO:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La Premier League si ferma fino al 30 aprile. Il comunicato

Calciomercato Napoli, rilancio per Tsimikas: l’intenzione è bruciare la concorrenza dell’Inter

Ufficiale, la FIFA prorogra i trasferimenti e i contratti dei calciatori

Lecce, Sticchi Damiani: ”Gli stipendi possono saltare se la stagione è a rischio”

Il Napoli segue Marc Cucurella: piace per la fascia sinistra

Spadafora: “Serie A, si riprende a giocare il 3 maggio”

Mertens – Futuro da dirigente per l’uomo dei record

Calciomercato Napoli – Si inserisce l’Inter per Tsimikas

Napoli-Barcellona, da Nyon spunta una nuova data

VIDEO – Hysaj, lancia la sfida a tutta la difesa azzurra

Cassano polemico: “Se Ilicic fosse stato alla Juve ne parlerebbe tutto il mondo”

VIDEO – Da Zielinski a Demme, azzurri social e senza sosta

CONTENUTI EXTRA

Morti 2 dipendenti Poste nel bergamasco

Coronavirus: ecco il nuovo modulo da scaricare, dichiarare la non positività