Di quali episodi parla? Della gomitata di Mario Rui?

“Partirei anche da prima. Se guardate bene il gol su angolo del Napoli Kim spinge a due mani Luis Alberto. Non so se era partita la palla, ma anche se non era partita l’arbitro deve fermare la corsa e dare il tempo. Io spero che l’arbitro sia veramente scarso, ma devono essere in due perché anche alla Var, non richiamare per un episodio simile… Sul rigore, gomitata in pieno mento, non c’è bisogno neanche che commenti. Se guardi la conduzione era una partita corretta e ha trovato il modo di ammonirci tutti. Ma è una storia vecchia. Dalla prima partita col Bologna, in cui forse siamo andato in eccesso a livello di proteste, addirittura venne una partita dopo un arbitro già nel sottopassaggio a dire che ci eravamo comportati male e ce la fece pagare. Rocchi deve intervenire in maniera pesante”.

Ancora sul rigore.

“Gomito in pieno mento, dai, non scherziamo”.

Un colpo di campo però va valutato solo dall’arbitro secondo il protocollo.

“Una cazzata è una cazzata, non si tratta di una spintina, qui c’è un colpo in faccia, non scherziamo. Qui c’è un palese errore dell’arbitro. C’è un gomito in piena faccia, non c’è da valutare l’identità. Il VAR deve intervenire, altrimenti non capisco cosa ci sia a fare”.

