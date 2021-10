Ancelotti, contrasti tra il figlio Davide e alcuni giocatori del Real Madrid

Ancelotti, problemi tra il figlio Davide e la squadra

Come riportato dal quotidiano Sport non è un bel momento per il Real Madrid, tanto che si è diffusa una voce di alcuni contrasti interni. Carlo Ancelotti per la sua nuova avventura nella capitale spagnola, ha deciso di inserire nuovamente il figlio Davide tra i suoi collaboratori. Alcuni giocatori non vedrebbero di buon occhio Ancelotti junior, tanto che si ipotizza ci siano contrasti tra quest’ultimo e una parte di giocatori. Il Real ha prontamente smentito queste voci, negando la presenza di dissidi.

