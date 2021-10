Koulibaly è il miglior giocatore di settembre, arriva l’annuncio della Lega Calcio

La Lega Calcio attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha annunciato che Kalidou Koulibaly è stato premiato come miglior giocatore del mese di settembre. Ecco il tweet:

Imbattuto 💪🏻🔝@kkoulibaly26 è l'EA SPORTS Player of the Month di settembre, disponibile ora in #FUT! 🔥@EASPORTSFIFA #FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/q4LsQwEaFm

— Lega Serie A (@SerieA) October 7, 2021