Gattuso allarme difesa, lontano il ritorno di Koulibaly, Hysaj e Ghoulam

Il Corriere del Mezzogiorno stila riguardo il ritorno dei tre difensori azzurri, è allarme difesa per Gattuso.

Per Gattuso è allarme difesa, è in attesa di rinforzi ed è in piena emergenza, considerate le assenze che hanno privato il tecnico di altre possibili scelte. I tempi di ritorno sono lunghi per Koulibaly e Ghoulam, ma c’è speranza per Hysaj

“Koulibaly e Ghoulam sono ancora positivi al Covid-19, per l’Europa League non riusciranno ad essere presenti, i tempi di recupero risultano ancora lunghi; si attende la negatività ai tamponi.

La speranza è quella di poter rivedere i tre difensori in gara contro l’Atalanta in campionato. In difesa Gattuso ha gli uomini contati, ma Hysaj potrebbe riuscire a rientrare per fine mese”.

