Ventura: “Complimenti a Gattuso, ha ricompattato il Napoli”

Giampiero Ventura, ex tecnico della Nazionale italiana, ha parlato di Gennaro Gattuso e del suo percorso con il Napoli.

L’ex allenatore della Nazionale italiana Giampiero Ventura è intervenuto a Marte Sport Live. Ventura ha parlato del rapporto tra Gennaro Gattuso ed il Napoli, in particolare dei suoi sacrifici per riunire la squadra.

“È difficile parlare del rapporto tra Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis. Gattuso però merita i complimenti perché è riuscito a ricompattare il Napoli e ciò era molto complicato anche a causa delle tante chiacchiere. È riuscito a recuperare i giocatori infortunati ed ora può lottare tranquillamente per la Champions. Non si capisce in futuro cosa succederà. Gattuso è un professionista, oltre ad avere professionalità ha sentimenti; ciò vale anche per De Laurentiis.

Il Napoli ha uno delle migliore squadre degli ultimi anni. Domenica scorsa ha fatto una partita fondamentale contro la Roma e quando mancavano 20 minuti al fischio finale sono entrati in campo Osimhen e Lozano. Qualsiasi squadra vorrebbe entrambi. Il Napoli può andare in Champions, ha le giuste qualità e sta prendendo la strada giusta. Anche Insigne credo sia del tutto maturato. Rappresenta certamente l’uomo immagine del Napoli. Si prende le sue responsabilità e con il tempo potrebbe diventare l’uomo simbolo della squadra. Speriamo che con lui l’Italia vincerà anche l’Europeo.”

