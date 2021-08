Calciomercato, non solo Napoli per Estupiñán: interesse anche in Premier

Pervis Estupiñán è un nuovo obiettivo del calciomercato del Napoli, ma anche il Premier League ci sarebbe un interesse.

Recentemente il Napoli è stato accostato a Pervis Estupiñán, terzino sinistro originario dell’Ecuador ed attuale giocatore del Villareal. Il giocatore ha soltanto 22 anni, ma già si è distinto durante la Copa America. Egli è stato eletto infatti miglior laterale della competizione.

Il Corriere dello Sport si concentra sull’interesse del Napoli per il giovane terzino, sottolineando però che anche un club inglese sarebbe sulle sue tracce.

“Giuntoli ha sondato, come sta facendo in queste giornate vissute a Castel di Sangro, a bordo campo o in albergo, con un cellulare perennemente incollato alle orecchie, ma per il momento sono chiacchierate che servono per candidarsi ad un prestito. Estupiñán gioca in Spagna, nel Villarreal, conoscere Napoli da dentro – per lui – non sarebbe un problema, basterebbe chiedere a Raul Albiol che gli è compagno di squadra, e però ha anche il West Ham che bussa e si informa e si candida per un eventuale approfondimento. E in Inghilterra, come si vede, problemi economici non sembra ne abbiano.”

