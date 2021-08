Confermati i contatti tra Napoli e Reinildo: la volontà è di giocare in serie A

La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato del Napoli, in particolare sui contatti tra la Società e Reinildo Mandava.

Il Napoli continua a studiare i profili dei giocatori italiani ed esteri, tra di essi c’è Reinildo Mandava. Il terzino sinistro classe 1994 è attualmente un giocatore del Lille, per questo motivo Cristiano Giuntoli si è recato di recente nell’omonima città francese per sondare il terreno.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Giuntoli conta molto sul fatto che il contratto del giocatore del Mozambico scadrà a giugno prossimo e che potrebbe così perderlo a costo zero. Ma, a quanto pare, è un rischio che il club francese è disposto a correre, convinto com’è di poter convincere nel frattempo il difensore a rinnovare il contratto. Intanto, Reinildo ha conquistato la Supercoppa di Francia, dopo aver vinto anche la Ligue 1, non più tardi di sei giorni fa: il Lilla ha battuto il Psg 1-0. E trascinati dall’entusiasmo, i dirigenti vorrebbero concludere il rinnovo con l’agente del calciatore. Il quale ha confermato i contatti con il Napoli e ha svelato anche la voglia del suo assistito di voler giocare in Serie A.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Ghoulam sempre di più a lavoro: è una piacevole scoperta

Napoli, continua l’allenamento a Castel di Sangro: il report della seduta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila