Napoli, recupero Ghoulam: non ci sarà in campo per l’inizio del campionato

Continua il recupero di Faouzi Ghoulam, tuttavia il giocatore del Napoli salterà le prime gare di campionato.

Faouzi Ghoulam continua a lavorare sodo per gettarsi alle spalle tutti gli infortuni del passato e stupendo piacevolmente anche mister Luciano Spalletti. Sfortunatamente però il giocatore azzurri non ce la farà a recuperare completamente per l’inizio della stagione di campionato, dunque il Napoli dovrà fare a meno di lui ancora per molto. L’edizione odierna di Repubblica si è concentrata proprio sul suo rientro in campo, previsto tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Dal quotidiano si legge:

“Difficile, però, prevedere quando sarà ammirato nuovamente in una partita ufficiale. Il piano di recupero di Ghoulam impone cautela. Impossibile affrettare i tempi. Per ora proseguirà con questo tipo di esercitazioni tattiche che non prevedono contrasti. Sarà il suo menu pure nei prossimi giorni: Ghoulam non potrà essere schierato nell’amichevole di domani contro l’Ascoli ma ha cominciato a riassaporare l’atmosfera del campo, quasi un premio al duro lavoro cui si è sottoposto in questo periodo. palletti ovviamente osserva con attenzione le sue condizioni: Ghoulam farebbe comodo, ma per l’inizio della stagione non sarà pronto. Non c’è una data precisa: tra ottobre e novembre potrebbe riavvicinarsi gradualmente alla sua terza vita sportiva. Il Napoli lo attende e nel frattempo non smetterà di cercare un terzino sinistro: Emerson Palmieri, Tsimikas e Reinildo Mandava le alternative. Ma l’affondo al momento non c’è ancora.”

