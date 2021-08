Napoli, Ghoulam sempre di più a lavoro: è una piacevole scoperta

Faouzi Ghoulam continua ad allenarsi con il Napoli, stupendo per le sue doti tecniche ed umane.

Faouzi Ghoulam è tornato ad allenarsi con il Napoli. Dopo un periodo caratterizzato da qualche infortunio piuttosto pesante, il giocatore franco algerino sembra essere tornato più forte di prima. Questa sua forza d’animo ha sicuramente stupito il tecnico Luciano Spalletti, che continua ad osservare le sue doti.

A proposito di ciò ecco cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“Ghoulam è l’altra faccia del business, il baluardo di una catena (quella di sinistra), vulnus storico del Napoli, gioie ma anche dolori. Anche lui come Insigne è a scadenza di contratto, ma nel suo caso sarà naturale dirsi addio. Prima però vuole tornare ad essere una certezza, nel ruolo dove il Napoli dal 2017 ha sempre dovuto fare i conti con le emergenze. Prima ancora che Ghoulam si infortunasse (durante la sfida Champions con il Manchester City, era il primo di novembre del 2017), in estate era arrivato Mario Rui. Unico terzino sinistro, alternato negli anni con Hysaj (esterno destro) per l’assenza appunto di Ghoulam. […] Spalletti da ieri lo guarda, lo valuta. Ne apprezzerà le doti umane e professionali. Su quelle tecniche c’è da lavorare sulla condizione.”

