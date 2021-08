Napoli, continua l’allenamento a Castel di Sangro: il report della seduta

Il Napoli continua ad allenarsi a Castel di Sangro e come ogni giorno la Società partenopea pubblica il report della seduta.

Anche nella giornata di oggi il Napoli ha svolto la seduta di allenamento. Come riporta la SSC Napoli la squadra si è concentrata in primo luogo sul possesso palla, per poi giocare una partita a campo ridotto. Karim Zedakda ha svolto delle terapie a causa di un affaticamento, mentre qualcuno ha svolto un lavoro personalizzato in campo. I giocatori in questione sono Andrea Petagna, Luca Palmeiro e Faouzi Ghoulam. Allenamento differente anche per il portiere Nikita Contini ha svolto sia le terapie sia un lavoro a parte. Infine Valerio Boffelli, giocatore della Primavera, si è aggregato alla squadra.

