Castel di Sangro, Insigne elogiato dai tifosi: la risposta dell’attaccante

Durante un allenamento a Castel di Sangro, Lorenzo Insigne è stato acclamato dai tifosi.

Il Napoli è nel pieno del suo secondo ritiro estivo, quello a Castel di Sangro. Pochi giorni fa, sono tornati a disposizione di Luciano Spalletti anche i tre campioni d’Europa. Tra essi Lorenzo Insigne, il capitano azzurro, che durante un allenamento è stato acclamato dai suoi tifosi. Sicuramente tutti questi elogi sono più che meritati, elogi che hanno inevitabilmente suscitato una reazione da parte dell’attaccante.

Il quotidiano Il Mattino si concentra proprio su questo episodio:

“Inevitabile che fosse lui il più acclamato da parte dei tifosi. «Lorenzo, sei il numero uno», gli hanno gridato, lui ha replicato con un bel sorriso ed un saluto generoso. Poi si è avvicinato a un gruppo di tifosi che lo aspettavano al di là delle recinzioni. Si è fermato per raccogliere qualche ultimo applauso, firmare qualche autografo e dispensare saluti. Come se la questione contratto non fosse il primo problema della sua testa.”

